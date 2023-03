Così si chiude una pagina di storia ostinata

Andrea Brusa

Dunque, si chiudono i dieci anni di sindacatura di Valeria Mancinelli. Una pagina di storia della città. Perché, al di là di ogni giudizio politico che ognuno potrà dare, resta un doppio mandato che per il carattere della prima cittadina non può lasciare indifferenti. Valeria Mancinelli ci ha messo sempre la faccia, quando c’erano da tagliare nastri di inaugurazioni, ma anche quando certe scelte non potevano definirsi proprio popolari. Come la sua paladina Stamira, allo scontro c’è sempre andata con il coltello fra i denti, lì in prima linea per difendere le sue ragioni a volte anche in modo ostinato e forse poco democratico (chi scrive vi può assicurare che ne sa qualcosa). Poi, ci sono il decoro urbano (poco), un turismo che non decolla (tanto), una città che vorrebbe osare ma che non lo fa. Ma questa è tutta un’altra storia.