"Così viveva l’uomo del Medioevo"

Un viaggio nella Corinaldo medievale lungo 2 giorni. Oggi e domani nel borgo alle porte di Senigallia va in scena ‘Millenaria – Scene di vita medievale’, tra antichi giochi, mercatini, giocolieri, musici e combattenti, sbandieratori e tamburi dell’Araba Fenice, associazione che organizza l’evento. Si inizia alle 16.30 con l’apertura della Locanda, dove gustare ottimi prodotti locali e i piatti medievali di cacciagione. Alle 17 il mercato medievale con gli Hominus Burgi ripropone la vita quotidiana dell’epoca e lo studio di arti e mestieri che hanno segnato lo stile di vita dell’uomo medievale. Nel campo di tiro con l’arco ci si cimenterà in questa disciplina millenaria e ad animare le piazze saranno i giocolieri del Circo Sonambolus, i combattenti di Signo Gladii, il gruppo storico Combusta Revixi, i bardi Verba et Soni. Alle 18 ‘A spasso con il cantastorie’, visita guidata del borgo e alle 18.30 la sfilata storica di tamburi e sbandieratori. In Piazza del Cassero dalle 19.15 si esibiranno ancora i Combusta Revixi. Sulla stessa falsariga la giornata di domani, dalle 10.