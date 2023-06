Cosmetici nocivi in vendita: maxi sequestro

Più di 200 cosmetici nocivi in vendita in tre negozi del territorio tra Falconara, Montemarciano e Camerata Picena. Le gravi anomalie sono state riscontrate dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Falconara Marittima che ha così posto sotto sequestro gli articoli e, unitamente, ha segnalato alla Procura della Repubblica di Ancona i due gestori, uomini di nazionalità cinese. L’operazione si è resa possibile dopo l’intensificazione dei controlli in materia di sicurezza prodotti nell’ambito della costante e quotidiana azione di verifica economica svolta dalle Fiamme Gialle del Comando provinciale di Ancona. Quando i finanzieri sono entrati negli esercizi commerciali, le irregolarità sono parse da subito evidenti. Negli scaffali, infatti, erano presenti oggetti contenenti una sostanza dichiarata nociva per la salute: trattasi della ‘Lilial’, anche nota come ‘Butylphenyl methylpropional’, che è stata vietata a partire dal marzo 2022 dal Regolamento dell’Unione Europea. Secondo il Comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, tale ingrediente rientra nel novero delle sostanze cancerogene e tossiche per la fertilità e, pertanto, ne è stata preclusa la commercializzazione in ogni modo. Ci hanno pensato gli uomini guidati dal capitano Martino Marzocca, comandante falconarese, a togliere quegli articoli dal mercato. Tra i numerosi cosmetici per la cura della persona sequestrati risultano profumi, bagnoschiuma, creme per il corpo, dopobarba e lacche per i capelli. Tutti a base dalla dannosa Lilial. E tutti esposti, come niente fosse, negli scaffali dei tre negozi. Un pericolo in quanto sarebbero potuti essere acquistati dai consumatore finali, naturalmente ignari della rischi. "L’attività posta in essere dai militari – riferisce la Compagnia di Falconara della Guardia di Finanza - sottolinea il ruolo primario della Guardia di Finanza nella lotta alla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, contribuendo così a garantire una tutela efficace per la salute dei clienti finali e salvaguardare la libera concorrenza del mercato e di tutti i commercianti che operano legalmente sul territorio". Come anticipato, gli articoli sono stati prontamente confiscati e i due cittadini di origine cinese sono stati segnalati alla Procura grazie al pronto intervento delle Fiamme Gialle falconaresi che proseguiranno negli accertamenti a tappeto in tutto il territorio comunale, ma anche oltre, viste le irregolarità riscontrate persino nelle città limitrofe.

Giacomo Giampieri