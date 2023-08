Cosparso di benzina tenta il suicidio: salvo

Più che un tentato suicidio sembrava un set cinematografico nel porto di San Benedetto, con tanto di subacquei nascosti sul fondo del mare, pronti ad intervenire. Non una sceneggiata ma un evento vero con protagonista un 51enne, A. A., di Loreto, residente in Riviera, che verso le 11 di ieri si è posto sulla punta del porto, sotto il fanale verde, con attorno una serie di piccole taniche piene di benzina con l’intento di darsi fuoco o di gettarsi in mare. Sul posto, capitaneria e 118. L’uomo è stato trastto in salvo dai sommozzatori.