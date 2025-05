Costa del Borgo, nuova pavimentazione

Quei sampietrini sconnessi hanno causato diversi inconvenienti. E finalmente a giorni partirà il tanto atteso rifacimento della pavimentazione in selciato della centralissima Costa del Borgo a Osimo. I lavori partiranno il 19 di questo mese e proseguiranno fino al 31 luglio. E’ stata emessa l’ordinanza con il cambio di viabilità in vigore appunto per oltre due mesi: tra questi l’istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta con rimozione in via Costa del Borgo, tratto compreso tra l’intersezione con via delle Fonti e via Cialdini e via Roncisvalle, e il senso unico di marcia in via delle Fonti e via Montecesa con direzione da via Costa del Borgo e uscita su via Roncisvalle, oltre che il divieto di transito agli autobus in via Fonte Magna nei giorni di mercato settimanale. Tutti gli interventi alle strade partiti da alcune settimane sono attesissimi, compresi in quel famoso piano asfalti varato a fine 2023 dalla precedente amministrazione Pugnaloni. E’ l’appalto da circa un milione di euro i cui lavori non sono più stati avviati la scorsa primavera, tra assegnazione provvisoria e definitiva che hanno richiesto tempi tecnici lunghissimi, forse complice anche il cambio di amministrazione e le ferie estive. Le temperature non avrebbero permesso la partenza e poi la crisi di governo di autunno l’ha congelata.