Ancona, 27 aprile 2020 - La Costa Magica una nave di infetti? Il gioiello da 272 metri della Costa Crociere che solca i mari di mezzo mondo, capace di offrire a quasi 2800 passeggeri di assaparorare vacanze da sogno nei Caraibi, è uno dei tanti rebus di questo periodo pandemico globale. Arriverà domani ad Ancona, presumibilmente nelle prime ore del mattino. Ieri pomeriggio solcava il mar Mediteranneo, tra Malta e la Sicilia.



A bordo 617 membri di equipaggio, perlopiù indonesiani e filippini. Molti sono anche italiani, soprattutto capimacchine e manager. Non si ha contezza di quanti possano essere gli infetti. Secondo informazioni che trovano conferme ufficiali, la situazione a bordo è sotto controllo. Quando la nave è salpata dai Caraibi, dopo aver concluso il 6 marzo l’ultima crociera, le persone infette erano due: un membro dell’equipaggio e un viaggiatore. Entrambi sono stati sbarcati in sicurezza il 16 marzo.

Nella stesso giorno dalla Magica sono scesi nel porto di Pointe a Pitre, a Guadalupe, tutti gli altri viaggiatori. A bordo sono rimaste 932 persone, tutti dell’equipaggio. La compagnia a quel punto ha chiesto a tutti porti dei Caraibi di poter sbarcare il personale, ma da tutti ha ricevuto risposta negativa. Porti chiusi.

L’emergenza coronavirus era un fiume in piena, nessuno si è preso la responsabilità di gestire una situazione potenzialmente difficile dal punto di vista sanitario, considerando anche la scarsità di sistemi di protezione a disposizione nei Caraibi e il livello sicuramente non all’altezza delle strutture sanitarie. La Costa, in navigazione è comunque riuscita ad ottenere dal governo americano di poter sbarcare con delle lance 315 persone a Miami, che sono state poi portate a destinazione con dei voli charter messi a disposizione dalla compagnia. Dopo una sosta tecnica a Freeport, alle isole Bahamas, la Magica è ripartita il 6 aprile per la grande traversata verso l’Europa.

Il 14 aprile ha effettuato un altro sbarco tecnico a Santa Cruz de Tenerife. Il comando della nave ha chiesto a quel punto di poter sbarcare l’equipaggio alle Canarie, ma non essendoci neanche uno spagnolo a bordo, è stato consigliato di proseguire la rotta verso l’Italia, essendo anche questo il Paese di cui la Magica batte bandiera.



Le autorità della Costa hanno quindi informato il ministero dei Trasporti e della Navigazione italiano della destinazione della nave. D’intesa con la guardia costiera è stato preso in esame il problema di dove dover far approdare la nave. E’ stata praticamente mappata tutta la situazione marittima italiana. Che deve tener conto di alcuni fattori: scalo in grado di poter far approdare navi di grande portata, situazione sanitaria e variabili non connesse all’emergenza virus ma di fatto inerenti ad essa. Come ad esempio gli sbarchi degli immigrati che hanno portato a priori a scartare l’approdo in Sicilia.

Considerando che altre navi da crociera erano già approdate in altri porti (Savona, Genova, Civitavecchia, napoli, Brindisi), è stata a quel punto scelta Ancona. Il ministero ha informato il sindaco e le autorità locali. Si è costituito un comitato ad hoc che entrarà in funzione già oggi e che stabilirà linee guida per lo sbarco dell’equipaggio e per il loro trattamento.



Dalla nave non scenderà nessuno. Tutti i 617 verranno sottoposti a tampone. Nel caso di negatività, verranno caricati su bus posizionati sotto nave, sulla banchina 19 del porto dorico. Considerando che molti sono italiani, dal porto raggiungeranno il loro domicilio. I positivi, nel caso in cui ve ne fossero, verranno trattati a bordo dai medici della sanità marittima. Se hanno manifestato sintomi lievi, rimarrano nelle loro cabine dove sono sempre stati, isolati, sin dal 6 marzo, giorno della fine della crociera. Nessuno di loro ha avuto mai contatti con l’esterno. I pasti gli sono stati somministrati dall’esterno. Ognuno ha avuto a disposizione una cabina con balcone per favorire anche una maggiore areazione.

Periodo di quarantena a bordo che, in ogni caso, per chi avesse contratto il virus un mese fa, quando vennero scoperti i primi due casi, sarebbe anche abbondantemente trascorso. Quindi si hanno buone speranze che la situazione sia sotto controllo. Se così non fosse, le autorità marittima e sanitarie anconetane hanno predisposto un protocollo rigido. Col virus, non si scherza.