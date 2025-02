"Costi energia, una mazzata sulle aziende"

L’incertezza dei costi dell’energia sta pesantemente penalizzando le imprese del territorio. È Confindustria Ancona a lanciare il grido d’allarme per voce di Roberta Finaurini, Founder e Ceo di Energy Building Group e vicepresidente di Confindustria Ancona con delega alla transizione energetica. "L’Italia ha il mercato elettrico più caro d’Europa – ricorda l’imprenditrice e vice presidente degli industriali anconetani – In un solo anno, il costo dell’energia è cresciuto del 43%: nel 2024 abbiamo pagato il 38% in più rispetto alla Germania, l’87% in più rispetto alla Francia, il 72% in più rispetto alla Spagna: questo significa mettere a rischio la competitività delle nostre imprese e, con essa, il futuro del sistema Paese. Non c’è più tempo, occorre un cambio di passo".

"Le nostre imprese sono stanche di non avere certezze sul prezzo dell’energia: la volatilità dei prezzi – aggiunge – oltre a metterci in condizioni di svantaggio rispetto ai nostri competitor europei, ci impedisce di programmare anche quegli investimenti necessari ad accelerare la transizione energetica. Tanto più che nel 2025 si annunciano ulteriori fattori di incertezza: lo stop del flusso di gas dalla Russia all’Europa, la rapida discesa degli stoccaggi di gas, la politica monetaria della Bce e non ultimo la posizione della nuova amministrazione Usa sulle politiche energetiche e sul green deal. Sento tanti colleghi imprenditori che sono seriamente preoccupati e che chiedono a gran voce risposte efficaci. Credo che il nostro compito principale sul territorio sia quello di promuovere una nuova cultura rispetto all’adozione di impianti di energia rinnovabili, che non possono più essere solo legati ad un immediato vantaggio economico, bensì frutto di una scelta consapevole nell’ottica del rispetto dell’ambiente".