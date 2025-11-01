Costretta al sesso a tre, a processo l’ex compagno

Andrà a processo per stalking e violenza sessuale di gruppo il barista di 46 anni arrestato dai carabinieri a giugno dello scorso anno, dopo una misura cautelare disposta dal gip.

La compagna, con cui aveva avuto una relazione ad Ancona, lo aveva denunciato per una serie di atti persecutori e perché sarebbe stata costretta a fare sesso a tre, dopo l’inserzione di alcuni annunci piccanti su siti di incontri.

Il 46enne, di origine dominicana, difeso dall’avvocato Giuliano Natalucci, è rimasto in prigione sei mesi prima di tornare libero. Il processo si aprirà il 12 marzo, anche se la sua posizione si è molto ridimensionata, perché le indagini portate avanti dai militari hanno avuto dei riscontri per i quali la Procura ha aperto un fascicolo a carico della compagna per sostituzione di persona.

La donna, una 30enne sua connazionale, sarebbe stata l’artefice degli annunci hard pubblicati, per poi dare la colpa al 46enne.

Stando alla denuncia che aveva depositato, e che aveva portato in manette il barista, l’imputato le avrebbe mandato messaggi, fatto telefonate e addirittura l’avrebbe inseguita per poi prenderla a schiaffi in una via del centro.

L’inseguimento non è più contestato al dominicano.

Sempre stando alla vittima, l’uomo avrebbe diffuso foto di lei in atteggiamenti sessuali, inserendola in annunci su siti internet finalizzati a facilitare gli incontri di sesso a pagamento.

Su questo ci sarebbe la prova che sia stata lei a fare le inserzioni, mettendo poi il cellulare di lui.

La 30enne si era presentata dai carabinieri per la denuncia ad aprile dello scorso anno, dopo mesi di persecuzioni e minacce come questa: "Stai attenta, posso farti molto male, devi morire".

Ai militari aveva raccontato dell’incontro a luci rosse a cui sarebbe stata costretta a casa del 46enne, dove avrebbe dovuto fare sesso con lui e con un cittadino rumeno.

Quest’ultimo, difeso dall’avvocato Fabrizio Naspi, andrà parimenti a processo con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, così come il 46enne di origine dominicana.

ma. ver.