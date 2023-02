"Costretti a lavorare da volontari, indaghi la Procura"

"Costretti a lavorare da volontari. Basta ricatti. La Procura della Repubblica faccia luce sul problema". Gli Agenti Ittici Volontari delle associazioni obbligati a lavorare gratuitamente dodici giorni l’anno per svolgere i servizi di vigilanza che, normalmente, dovrebbero essere svolti dalla Polizia Provinciale.

A lamentare il problema sono i vertici di Arci Pesca Fisa (la federazione italiana sport e ambiente che fa parte del’Arci) che lamentano l’introduzione di un ulteriore requisito per il rinnovo dei Decreti di Agente Ittico Volontario.

Il loro timore emerge da quanto affermato dal Dirigente del Settore 1, Fabrizio Basso, tramite una lettera del 25 ottobre scorso sulla base del regolamento approvato dalla Provincia di Ancona nel 2017: "Deliberazione a nostro avviso nulla e quindi inefficace in quanto contravviene alle normative di legge nazionale e regionale _ si legge in una nota diffusa da Arci Pesca Fisa _. Noi collaboriamo con la Regione Marche in merito alla pesca sportivoricreativa nelle acque interne, quindi la Provincia di Ancona non può introdurre un ulteriore requisito per il rinnovo dei Decreti di Agente Ittico Volontario perché non ha competenze per legiferare ulteriori requisiti.

Inoltre, non si può obbligare il volontario di un’associazione a lavorare in quanto svolge, per sua libera scelta, attività in favore della comunità e del bene comune".

Sulla questione la consigliera regionale Marta Ruggeri ha presentato un’interrogazione all’assessore regionale Antonini affinché venga normalizzato il comportamento della Provincia di Ancona e si istauri un clima di collaborazione con le associazioni piscatorie.

Interrogazione a cui Antonini avrebbe risposto positivamente il 24 gennaio scorso, impegnandosi a sostenere tale istanza in occasione dei prossimi incontri da effettuare con le Province marchigiane: "L’obiettivo è uniformare anche le procedure relative al rilascio dei decreti. Noi sollecitiamo l’assessore Antonini a realizzare al più presto l’impegno assunto nell’interrogazione in quanto la deliberazione della Provincia di Ancona sembra un ricatto a cui non si intende sottostare".

Infine l’Arci Pesca Fisa della provincia di Ancona fa un invito anche nei confronti degli organi giudiziari: "Chiediamo alla Procura della Repubblica di valutare il comportamento assunto dalla Provincia di Ancona per individuare e reprimere eventuali abusi di potere commessi con l’applicazione della deliberazione del Consiglio provinciale del 5 settembre scorso" conclude l’associazione.