Costretto a firmare un finanziamento per elettrodomestici: 4 giovani sotto processo

Un amico in comune li aveva presentati e loro, approfittando della sua invalidità psichica, lo avrebbero convinto a fare diversi finanziamenti a suo nome per acquistare lavatrici, asciugatrici, quattro cellulari di ultima generazione e condizionatori in vari centri commerciali e negozi specializzati di Ancona e provincia. "Tu firmi il finanziamento e poi noi lo paghiamo e ti facciamo guadagnare anche qualcosa". Questa era la premessa che quattro ragazzi, tra i 24 e i 36 anni, tutti anconetani, avrebbero fatto ad un 61enne, invalido civile al 100%. Ieri il gup Alberto Pallucchini li ha rinviati tutti a giudizio per il reato di circonvenzione d’incapace, aggravata e continuata. Il processo si aprirà l’11 gennaio prossimo. Gli episodi che vengono contestati al gruppetto sono almeno sei e tutti avvenuti a pochi giorni di distanza tra novembre e dicembre del 2020. Il tutore del 61enne raggirato, suo fratello, si è costituito parte civile con l’avvocato Francesco Scaloni che chiede, in attesa di quantificare nel dettaglio la portata dei finanziamenti pendenti, 10mila euro di provvisionale.