"Costruire futuro", punti di ascolto dei giovani sul territorio montano

In rampa di lancio le attività del progetto "Costruire futuro", che con il contributo di Fondazione Cariverona farà crescere i punti di ascolto e di incontro dei giovani sul territorio montano. Per partire col piede giusto, l’Ambito 10, l’ente dell’Unione Montana Esino Frasassi che coordina e gestisce i servizi sociali nel nostro territorio, e i Comuni che attraverso e con l’Ambito operano (Cerreto d’Esi, Genga, Fabriano, Sassoferrato, Serra San Quirico), organizzano oggi al Cag di Fabriano un incontro aperto per raccogliere proposte e bisogni di ragazze e ragazzi.

L’incontro è aperto a tutti, sono stati invitati anche i rappresentanti degli studenti e i membri dei Consigli Comunali Junior di tutto il territorio, oltre ai partecipanti all’indagine portata avanti negli scorsi mesi con l’Università della Strada - Gruppo Abele sul tema delle Comunità Educanti. Chi parteciperà all’incontro, che si tiene dalle 14.30 alle 16 nel complesso San Antonio Fuori Le Mura, potrà discutere insieme dei risultati dell’indagine e dei progetti, presentare gli spazi di aggregazione e pensare alle attività che si potranno attivare nei CagAG di tutto il territorio. Un "microfono aperto" per ragazze e ragazzi, che potranno dire la loro su tutti gli aspetti della vita dei centri di aggregazione e su cosa più gli interessa fare e sperimentare: a partire dai loro stimoli e richieste, saranno attivati laboratori e promossi eventi e bandi specifici, coinvolgendo anche le associazioni locali.