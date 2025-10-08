Covid, anche da noi è arrivata la variante Stratus: "Nessuna escalation e non sta dando problemi"

Tornano i contagi da Covid-19 ma la situazione al momento non è preoccupante. "Abbiamo riscontrato anche da noi la variante Stratus – spiega Stefano Menzo, direttore del laboratorio di Virologia dell’ospedale di Torrette – la Xfg, già nota in Italia, al momento è quella predominante tra i campioni che abbiamo analizzato ma non noto una escalation. Non dà particolari problemi, i virus sono sempre uguali dal punto di vista clinico e i sintomi sono sempre gli stessi. Non c’è una recrudescenza clinica. Il Covid, a differenza delle influenze stagionali, non ha un periodo in cui si manifesta, continua ad essere così, c’è stato anche questa estate e ora lo ricominciamo a vedere ma è normale perché si ha sempre un picco con la ripresa delle scuole".

Per il virologo non farà gravi danni questa variante ma le persone fragili e i malati devono essere sempre trattati con scrupolo perché sono loro le persone più a rischio di complicazioni e soggette ad eventuali ricoveri e, in casi gravi, anche alla morte. Un po’ in anticipo è l’influenza stagionale, si inizia a vedere nei bambini. "Più passa il tempo – aggiunge Menzo – più anche il Covid diventerà una influenza stagionale, ormai è endemica nella popolazione, con i vaccini ogni volta l’infezione è diversa, come per le influenze stagionali".