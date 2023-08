"Covid e lockdown: nessun aiuto alle palestre di Camerano, dice Egidi, presidente Associazione fitness"

Stanno cercando di tornare alla normalità dopo il Covid prima e le difficoltà legate al caro bollette poi le palestre. Gianluca Egidi, presidente dell’Associazione fitness Marche e socio della palestra Fitness Square di Camerano, spiega qual è la situazione oggi: "La situazione sta tornando alla normalità. Il problema è che tutti i danni che abbiamo subito ce li stiamo gestendo da soli perché non ci sono stati interventi degni di nota se non l’ultimo fondo perduto, colpo di coda della Vezzali, che fece poco prima delle elezioni. Per quanto riguarda la Regione, l’unico cruccio è quello di continuare ad avere una proposta di legge presentata a marzo dell’anno scorso che non è mai arrivata in Consiglio regionale perché bloccata in commissione".