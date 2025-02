Covid, finti vaccini. Quasi tutti gli indagati: "evitano" il dibattimento

Finti vaccini all’hub Paolinelli della Baraccola, quasi tutti gli indagati vogliono evitare il dibattimento. Ieri mattina, nell’udienza preliminare davanti al gup Alberto Pallucchini, fissata per iniziare la discussione di chi non aveva scelto di essere processati con riti alternativi che prevedono uno sconto di pena in caso di condanna, in 12 ci hanno ripensato. Sette hanno chiesto l’abbreviato, altri 5 il patteggiamento. Salgono quindi a 57 le richieste (rispetto alle 45 dell’udienza preliminare di novembre) su 77 indagati, accusati a vario titolo di corruzione, peculato e falso in atto pubblico. La vicenda era esplosa a gennaio del 2022, dopo una indagine della Squadra mobile denominata "Euro Green Pass", coordinata dal pm Ruggiero Dicuonzo. Aveva portato a galla un sistema utilizzato da persone contrarie alla vaccinazione (in piena pandemia da Covid-19) per simulare l’inoculazione del siero e ottenere dietro pagamento la documentazione che serviva in quel periodo per lavorare, viaggiare e andare nei locali. Il tutto con la complicità di un infermiere, Emanuele Luchetti, 52 anni, di Falconara, che ci avrebbe guadagnato in termini di soldi. Effettuava le iniezioni per finta spruzzando le dosi a terra o nei cestini.

L’udienza di ieri era stata fissata per iniziare la discussione degli indagati che non avevano scelto riti alternativi, tra questi l’avvocato Gabriele Galeazzi, 53 anni, anconetano, e un pensionato con un passato sindacale, Edmondo Scarafoni, 75 anni, fabrianese. Rischiano di essere rinviati a giudizio. Galeazzi e Scarafoni sarebbero stati due procacciatori di utenti indirizzati a Luchetti, per i falsi vaccini, in cambio di denaro. L’udienza è stata rinviata al 9 aprile per formalizzare le nuove richieste. Solo in 3, su 12, ieri le hanno depositate, sono 3 patteggiamenti, relativi a persone che si sarebbero vaccinate per finta. Il 9 aprile inizierà la discussione degli abbreviati e di chi non ha scelto riti alternativi per evitare il dibattimento. Resta fissata al 29 aprile l’udienza per i patteggiamenti già presentati e dove confluiranno anche quelli delle nuove richieste. L’infermiere Luchetti è tra gli imputati che patteggerà.

ma. ver.