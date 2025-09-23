Covid, guerra e una gestione azzardata

Debiti pregressi e salti nel buio. Conerobus, come tutte le aziende nel settore trasporti, paga gli anni neri del Covid e dell’aggressione russa all’Ucraina, ma anche una recente, spregiudicata e rischiosa strategia manageriale, fatta di investimenti onerosi con maxi rate quasi impossibili da smaltire. Il vero periodo-chiave della crisi della principale azienda del Trasporto pubblico locale è il 2024, quando l’Ad Luzi (il manager ha criticato il Piano industriale che poi ha comunque approvato) era pienamente insediato nel suo ruolo.

L’anno in cui l’obiettivo della svolta rispetto alle passate gestioni ha visto peggiorare la situazione alla voce ‘indebitamento’, appunto per scelte discutibili da parte del management, fatte certo in buona fede, mentre come al solito i soci sonnecchiavano. Intanto sono partiti i primi tagli del servizio, già dall’estate del 2024, nulla in confronto a quanto sarebbe avvenuto quest’anno, con una riduzione complessiva del servizio urbano che supera il 10%. In attesa della rivoluzione della rete ordinaria e di quella filoviaria, il CdA di Conerobus ha approvato il suo ‘doppio’ Piano Industriale – una parte tecnica, l’altra finanziaria – che presto avrà il placet del sistema bancario e finanziario, dei soci ma forse non dei sindacati. Vizi e virtù di una strategia che intanto grava sull’utenza, la vera vittima di questo tourbillon.

Tagli del servizio a parte, il primo semestre del 2025, rispetto alle ‘spese pazze’ dell’anno precedente, ha visto un netto miglioramento dello stato patrimoniale dell’azienda che è riuscita a onorare oltre 4 milioni di euro di ammortamenti, tra capitali e interessi; diminuiti anche i debiti verso i fornitori, ridotto a 5 milioni di euro al 30 giugno scorso. Sul debito complessivo di Conerobus, inoltre, è bene rammentare che poco più di un terzo del totale, circa 7,5 milioni di euro, è rappresentato da Tfr, debiti previdenziali, debiti erariali pagati poi alla fine di ogni anno, ma con iva e contributi all’inizio dell’anno successivo e che l’azienda ha sempre onorato. Tradotto: adesso sono debiti, ma poi a scalare escono dai bilanci.

E pensare che basterebbe così poco per riportare l’azienda a navigare in mari calmi, magari convincendo la filiera istituzionale a incrementare i corrispettivi chilometrici non più del 15%: la Regione Marche non è solo ultima nel riparto del Fondo Nazionale Trasporti, ma è ultima, assieme al Veneto, anche nella messa a disposizione di risorse autonome. E poi ci sono le tariffe dei titoli di viaggio, anche qui tra le più basse d’Italia, e di conseguenza a garanzia di uno dei servizi più scadenti, che, per legge, potranno aumentare soltanto nel 2026 dopo essere state messe a preventivo di bilancio dal Comune. L’aumento ideale, al netto di una robusta compensazione dei corrispettivi, si aggirerebbe attorno al 10%.

Senza questi passi il futuro prossimo, la gara Europea per la concessione del Tpl fissata a giugno 2026 (ma suscettibile di rinvii) non avrebbe altre alternative a una profonda ricapitalizzazione, potenziando la quota privata. Altrimenti si andrà avanti con revisioni del sistema e manovre ‘lacrime e sangue’ per l’utenza con lo spettro costante di concordati con banche e fornitori.