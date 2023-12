Covid, nelle Marche +22,2% di nuovi casi in una settimana

Nelle Marche nella settimana 23-29 novembre si registra un peggioramento dell’incidenza per 100mila abitanti (81) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi Covid (22,2%) rispetto alla settimana precedente. Lo rende noto la Fondazione Gimbe. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (17,7%), mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (1%) occupati da pazienti Covid-19. L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Ancona 113 (+22,1% rispetto alla settimana precedente); Fermo 72 (+51,3%); Ascoli Piceno 68 (+15,3%); Pesaro Urbino 60 (+27,4%); Macerata 59 (+8,5% rispetto alla settimana precedente). La percentuale di popolazione under 60 anni coperta dal vaccino è pari a 0,2% (media Italia 0,4%); la percentuale di popolazione 60-69 anni coperta dal vaccino è pari a 1,8% (media Italia 3%); la percentuale di popolazione 70-79 anni coperta dal vaccino è pari a 3,5% (media Italia 5,4%); la percentuale di popolazione over 80 anni coperta dal vaccino è pari a 4,5% (media 7,4%).