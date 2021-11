Ancona, 10 novembre 2021 - Nonostante le precauzioni dei genitori prende il Covid a 14 anni, ragazzina lotta per la vita all’ospedale Salesi.

Accorato e straziante l’appello che la mamma lancia via social network: "Vita mia stai lottando lì dentro (in terapia intensiva al Salesi, ndr) ma anche stavolta ce la farai. La gente ignorante spero che capirà che Covid esiste, che è un mostro che ti può distruggere e soprattutto chi è vaccinato deve comprendere che non bisogna abbassare la guardia. Deve capire che bisogna rispettare lo stesso le regole e non credere che perché si è vaccinati si è esonerati dal prendere questo mostro di Covid che ora sta colpendo soprattutto i bimbi. Questa cosa ci fa capire che gli adulti stanno abbassando la guardia e i bimbi poi ne pagano le conseguenze".

Marche a rischio zona gialla, terapie intensive all'11%. "Situazione sotto controllo" - Pillola contro il Covid, le Marche sono pronte ad acquistarla

Poi l’appello accorato della mamma lanciato in rete alla adorata figlioletta: "Figlia mia adorata combatti, combatti, non ti arrendere e fai vedere chi sei. Fai vedere che sei nata guerriera e sbalordisci tutti: noi ti aspettiamo tornerai di nuovo a casa tra le mie braccia. Come diciamo io e te mamma e Martina per sempre una cosa sola gioia mia. Io anche se lontana da te ti parlo ogni singolo istante della giornata a te arriverà la mia voce e tu la seguirai e tornerai da me. Ti amo cuore mio".

Parole profonde che hanno conquistato subito tantissimi messaggi di solidarietà e condivisione dell’appello. Un coro di preghiere per la piccola Martina che affetta da disabilità ha già conosciuto sin da piccola gli ospedali.

Il Covid pochi giorni fa ha mostrato alla ragazzina tutta la sua forza brutale, colpendo i suoi polmoni. Cinque giorni fa la corsa in ospedale perché la piccola respirava male.

Ora la quattordicenne è intubata e ricoverata in Terapia intensiva dove lotta per la vita grazie alle cure del personale medico e infermieristico. Un’ondata di amore per lei arriva dalla rete e da chi ha avuto la fortuna di conoscere la dolce ragazzina residente in provincia.



La mamma dedica ogni suo minuto a lei al fatto che riuscirà a superare anche questo ma non può fare a meno di lanciare anche un appello ai negazionisti del virus e a chi non crede ancora alla letalità di un virus che da oltre un anno e mezzo tiene il mondo con il fiato sospeso. Contagia anche chi è vaccinato e in maniera grave specie se si tratta di persona fragile o anziana.



Lei e suo marito hanno cercato di usare sempre le massime accortezze nella vita di tutti i giorni, ma la piccola Martina ha purtroppo contratto il virus che si sta dimostrando davvero cattivo. Amici e conoscenti rispondono con un coro di preghiere convinti che la piccola guerriera ce la farà anche stavolta.