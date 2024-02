Covid, tamponi "finti": due farmacisti nei guai

In 3 o 4 minuti erano in grado di fare il tampone antigienico per rilevare o meno il Covid e dare al cliente anche la relativa risposta. Troppo poco tempo per giudicare veritiero il risultato che sarebbe stato ideologicamente falso. I tempi infatti previsti, dal sistema sanitario e dalle indicazioni delle aziende produttrici dei tamponi, erano di almeno 15 minuti. Dopo il caso dei finti vaccini anti Covid arriva quello dei presunti finti tamponi. Nei guai è finita una farmacia di Senigallia, con i due farmacisti titolari, un socio amministratore di 35 anni e un direttore di 49 anni. Entrambi sono a processo al tribunale di Ancona, davanti al giudice Luca Zampetti che inizierà a sentire i primi testimoni il prossimo 16 aprile.

Le accuse per i due imputati, difesi dagli avvocati Roberta Giuliacci e Giuseppe Casagrande, sono falsità ideologica in certificati, inadempimento di contratti di pubbliche forniture e indebita percezione di erogazioni pubbliche perché avrebbero beffato allo Stato quasi 16mila euro di rimborso avuto per i tamponi eseguiti su minorenni (fascia 12/17 anni) contribuendo alla campagna anti pandemica in corso all’epoca dei fatti ma senza applicare loro il prezzo scontato previsto. Il periodo contestato va da novembre a dicembre 2021, per le prime due accuse riferite ai tamponi fatti in due mesi, e da agosto 2021 a gennaio 2022 per ricevere il contributo dallo Stato per il servizio svolto (tamponi e rilascio del green pass). Ad accorgersi che qualcosa nella farmacia non andava era stata la guardia di finanza in una operazione denominata "fast pass".

I due farmacisti avrebbero rilasciato green pass irregolari perché, sostiene l’accusa, i relativi tamponi rapidi antigenici venivano eseguiti senza rispettare le procedure e i tempi tecnici previsti dai protocolli di esecuzione, fornendo così risultati inattendibili. I militari avevano fatto appostamenti per calcolare le tempistiche dei tamponi avvalendosi anche di filmati e materiale fotografico. Accorciando i tempi di attesa la farmacia avrebbe realizzato un numero di test a pagamento di molto superiore alle effettive capacità, massimizzando così il numero di clienti serviti, a potenziale discapito della genuinità dei risultati dei tamponi che, così come realizzati, non erano in grado di poter certificare con certezza la negatività o meno al Covid-19. Tra le decine di tamponi messi sotto osservazione dai finanzieri non era stato riscontrato nessun caso di positività.

Marina Verdenelli