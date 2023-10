Covid, vaccini e ricorsi. Medico vince la battaglia: "Avevo già avuto il virus"

Dopo i primi ricorsi è arrivata anche la prima vittoria. Il giudice di Pace di Ancona Lorena Volpone ha accolto il ricorso di un medico dell’emergenza, ultra 50enne, che non si era vaccinato e si era visto arrivare la multa dall’Agenzia delle Entrate: cento euro da pagare per non aver osservato la legge 76 del 2021, sull’obbligo vaccinale. Il dottore, 62enne, anconetano, che ha dovuto subire anche una sospensione dal lavoro durata nove mesi, si è rivolto all’avvocato Alessandro Angeletti che ha impugnato il provvedimento nelle aule di giustizia. La pronuncia della giudice, che ha rigettato le eccezioni presentate da Agenzia delle Entrate, è dei giorni scorsi. Il medico aveva ricevuto la multa ad aprile scorso e si è rivolto al suo avvocato. "Il mio assistito – spiega l’avvocato Angeletti – aveva ancora gli anticorpi alti quando gli hanno imposto il vaccino. Aveva infatti avuto il Covid". Il medico aveva timore che il vaccino gli facesse più male che bene in quel periodo. Dopo aver avuto una sentenza che ha accolto il suo ricorso lo stesso multato commenta: "I presunti benefici ad una persona che ha già avuto la malattia si sarebbero potuti tramutare in eventi nefasti. Ci sono stati diversi studi sul punto. Nozioni apprese anche all’università, più di 40 anni fa". Nelle motivazioni lo stesso giudice di Pace spiega perché ha dato ragione al dottore che non dovrà pagare nessuna multa per non essersi vaccinato. "Il signore, all’epoca dell’emanazione della legge 76 del 2021 – riporta la motivazione – aveva già contratto il Covid e quindi la vaccinazione anti Sars Cov 2 risultava inutile, anzi pericolosa, avendo già gli anticorpi". Le multe della Agenzia delle Entrate stanno arrivando a tanti altri non vaccinati over 50 che hanno però tempo, entro trenta giorni, di fare ricorso ed opporsi al pagamento.

ma. ver.