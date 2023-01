Covo di ubriachi e risse: chiuso un locale

Ennesimo blitz della polizia amministrativa in un bar e alimentari di vicinato al Piano: scattata la chiusura per 15 giorni. I sigilli sono scattati ieri mattina dopo l’ennesimo intervento della questura all’interno dei servizi denominati ‘Alto impatto’ effettuati su indicazione del Prefetto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ieri, al momento della notifica e dell’apposizione del cartello di sospensione dell’attività i poliziotti della questura dorica, assieme agli agenti della polizia locale, hanno constatato la presenza di sei avventori che stavano consumando cibi e bevendo birre, nonostante l’esercizio di vicinato consenta solo la vendita di prodotti e non autorizzi la somministrazione di alimenti e bevande. Per questo motivo la titolare dell’esercizio, un nigeriana di 58 anni, è stata nuovamente multata per 5.000 euro. Il questore di Ancona, alla luce dei ripetuti episodi, ha valutato come negli ultimi anni l’esercizio di vicinato in questione fosse divenuto ritrovo abituale di persone moleste e pregiudicate (anche per gravi reati), mettendo a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, lo scorso Natale una Volante aveva effettuato l’ennesimo intervento nel locale in questione a seguito della segnalazione di numerosi individui che, visibilmente ubriachi, stavano prendendo parte a una rissa armati di bottiglie. Un fuggi fuggi generale aveva dato seguito all’arrivo delle volanti. I poliziotti poi avevano rintracciato persone nel retrobottega che stavano consumando alcolici, così come alcune settimane prima gli agenti avevano identificato sei persone di cui la metà pregiudicate per reati contro la persona, il patrimonio, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, evasione e minaccia. A questi fatti si devono aggiungere anche operazioni passate della polizia locale e dei Nas. A settembre del 2019 , a seguito di un controllo del Comando NAS di Ancona, e del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti dell’ASUR, la titolare del locale era stata sanzionata perché deteneva merce (circa 25 kg di carne bovina e prodotti ittici congelati) nonostante fosse sprovvista di dati ed informazioni utili alla rintracciabilità.