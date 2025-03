"Cpr, il no della Regione in linea con noi"

"Anche la Regione ha espresso il suo no al Cpr a Falconara e sono molto felice di questa posizione netta in linea con il mio diniego". Parole del sindaco Stefania Signorini, dopo la contrarietà alla realizzazione di un Centro di permanenza per i rimpatri dei migranti a Falconara, annunciata martedì in Consiglio regionale dal vicepresidente marchigiano con delega alla Sicurezza Filippo Saltamartini, in risposta ad un’interrogazione del Pd.

In aula Saltamartini ha spiegato che "il procedimento è fermo sulla base di quanto confermato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al governatore Francesco Acquaroli. I Cpr sono centri necessari per la lotta all’immigrazione clandestina e per garantire la sicurezza dei cittadini. Valutato che si tratta di poteri statali e non regionali, siamo contrari all’individuazione del Cpr a Falconara. Il Ministero dell’Interno dovrà tenere conto della posizione della Regione e della necessità di allocare queste strutture al di fuori dei centri urbani in aree più facilmente raggiungibili", il punto dell’assessore regionale.

Da Falconara, Signorini non aveva mai difettato nel sottolineare le fragilità del territorio per predisporci anche un Cpr, specie nella zona dell’ex caserma dell’Aeronautica, sia per la presenza di attività industriali, servizi e infrastrutture non troppo distanti, sia per la criticità idrogeologica. "Ho sempre sostenuto la mia contrarietà, basata su elementi oggettivi, anche con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che durante il nostro incontro si è dimostrato molto disponibile. La determinazione ed il lavoro di squadra sono vincenti", ha detto il primo cittadino.

Al ministro Piantedosi, durante un incontro nel novembre scorso, Signorini aveva fatto presente che "Falconara paga già un prezzo altissimo per il suo ruolo di servizio provinciale e regionale, con la presenza di industrie che hanno un forte impatto sull’ambiente, gli snodi ferroviari, gli scali merci che occupano territorio e condizionano lo sviluppo delle aree circostanti, la presenza di un depuratore a servizio di tanti comuni della provincia. Ci sono poi importanti criticità idrogeologiche nell’area individuata – aveva aggiunto –. Infatti negli scorsi anni, in occasione di eventi alluvionali, quella zona è stata sommersa dall’acqua ed anche quest’anno (il 2024, ndr), in concomitanza con l’alluvione del 19 settembre, si è allagata l’unica strada che conduce al sito. Infine l’area oggetto di indagine ricade all’interno delle zone di attenzione del Piano di emergenza esterno della limitrofa raffineria Api della zona di tutela individuata dal Piano di rischio aeroportuale".

Il sindaco aveva apprezzato quel "momento di confronto importante per il territorio".