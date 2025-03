Cpt, il Pd chiede risposte. Interrogazione in Regione

È stata depositata ieri l’interrogazione a risposta immediata della consigliera regionale Pd Manuela Bora in merito alla "realizzazione di un Centro di permanenza temporanea e il rimpatrio presso l’area in prossimità del sedime aeroportuale nel comune di Falconara Marittima" con "richiesta urgente di aggiornamento". Sarà discussa martedì prossimo in Consiglio regionale. L’intero gruppo consiliare del Partito Democratico, che ha sottoscritto il documento, chiederà spiegazioni rispetto all’ipotesi del Cpr nella zona dell’ex caserma dell’Aeronautica, dopo che la questione è tornata di stretta attualità. A dire il vero rispetto al sito falconarese non ci sarebbero ancora conferme ufficiali. Ma i dem hanno voluto vederci più chiaro e, nel ripercorrere l’intero iter, hanno ricordato la contrarietà del territorio, palesata anche dal sindaco di Falconara Stefania Signorini (che fa leva sulla vulnerabilità idrogeologica di quell’area individuata) e dalla sua Giunta, oltreché che da cittadini, associazioni e forze politiche.

"I sottoscritti consiglieri regionali ritengono che la Regione Marche non solo abbia il diritto, ma anche il dovere di opporsi a questa ipotesi, sia per l’inidoneità del sito scelto, ovvero un’area a rischio esondazione, sia per motivi politici. La decisione del Governo Meloni di aumentare il numero dei centri di rimpatrio, rendendone obbligatorio almeno uno per ogni Regione, rappresenta una scelta anacronistica e un inutile sperpero di denaro pubblico, frutto di un approccio ideologico e propagandistico al fenomeno dell’immigrazione", si legge nell’interrogazione, la cui urgenza sarebbe giustificata – per il Pd – dalla "necessità di un tempestivo, chiaro e definitivo riscontro in merito all’ipotesi della realizzazione di un Centro di permanenza e rimpatrio nel comune di Falconara Marittima". Martedì se ne saprà di più, mentre il territorio aspetta di conoscere gli sviluppi futuri sul Cpr per i migranti.