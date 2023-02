"Crac Bm, non molleremo di un centimetro"

"In una sola notte con il ‘bail in’, la Fondazione Cassa di Risparmio e un intero territorio sono stati saccheggiati di 100 milioni di euro. Abbiamo sei cause in corso, ci stiamo sobbarcando di importanti spese legali ma non cederemo nemmeno di un centimetro. Come presidente non mollo a costo di essere tacciato di fare il Don Chisciotte". A parlare è Paolo Morosetti, presidente della Fondazione Carisj costituitasi parte civile nel processo per il crac di Banca Marche (Bm), conclusosi in primo grado il 23 gennaio scorso con sei condanne tra cui la più alta, a 10 anni e mezzo di reclusione all’ex dg Massimo Bianconi. La Fondazione Carisj, prima del crac, erogava cospicui fondi sul territorio, ha finanziato le sale operatorie ad altissima tecnologia dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi, l’università poi chiusa dopo le perdite milionarie, il volontariato e numerosi progetti culturali. Tanto da finanziare persino le divise delle bande musicali nei piccoli Comuni. Dopo il crac la Fondazione ha dovuto fermare le erogazioni, riprese da un paio d’anni seppur in maniera molto ridotta rispetto al passato, grazie alla tenacia del presidente Morosetti e del segretario generale Mauro Tarantino che spiega: "Sono sei le azioni in piedi e dalla costituzione di parte civile nel processo penale per bancarotta abbiamo per ora ottenuto il rimborso delle spese legali. Siamo consapevoli che riusciremo ad ottenere forse non molto ma porteremo avanti queste battaglie per il territorio". Una vittoria però Carisj l’ha portata a casa: "Abbiamo transato e già ricevuto 3 milioni di euro con l’advisor PricewaterhouseCoopers, al tempo società di revisione dell’Istituto – spiega Morosetti – che certificava il buono stato della banca che invece non c’era". Ma il principale destinatario delle azioni risarcitorie messe in piedi dalla fondazione Carisj è Banca d’Italia, compresi i commissari straordinari Federico Terrinoni e Giuseppe Feliziani. In primo grado la domanda risarcitoria della Carisj è stata respinta, ora si attende l’appello. A Bankitalia si bussa cassa anche per la questione aumento di capitale deliberato tra febbraio e marzo del 2020 al quale Carisj ha aderito con 19 milioni di euro, anch’essi svaniti in una notte. E poi sempre a Banca d’Italia si chiedono i tre milioni di interessi maturati prima del crac sulle obbligazioni upper tier II mai liquidati perché "sospesi dai commissari in autotutela". Ma la Carisj chiede il risarcimento del danno, per 100 milioni, anche alla Commissione europea e alla corte di Giustizia che a detta di Bankitalia avrebbero vietato il salvataggio di Banca Marche perché "aiuto di stato". "Già in prima istanza la commissione europea ha riferito di non aver vietato il salvataggio, siamo fiduciosi" conclude Morosetti.

Sara Ferreri