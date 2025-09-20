Craxi appoggia il dem. Oggi ritorna Schlein. Da Pergola a Macerata. E il passaggio a Jesi

La sanità come campo di battaglia principale per le prossime elezioni regionali. Elly Schlein torna nella nostra provincia e lo fa mettendo al centro del suo tour il tema più sentito in questa campagna elettorale marchigiana. La segretaria nazionale del Pd sarà di nuovo nell’Anconetano oggi per una serie di appuntamenti a sostegno della corsa di Matteo Ricci verso la presidenza della Regione. Un’agenda fitta che toccherà diverse realtà del territorio, partendo alle 11.30 da Pergola, per poi spostarsi alle 13.15 a Pianello di Ostra e alle 15.00 a Senigallia. Il momento culminante sul tema sanitario è previsto per le 18.00 a Jesi, dove la leader dem parteciperà a un presidio presso l’ospedale, un segnale chiaro della priorità assegnata alla difesa della sanità pubblica. La giornata si concluderà alle 20, con un comizio in piazza Vittorio Veneto a Macerata.

In attesa dell’arrivo di Schlein, ad anticipare i temi di oggi è il socialista Bobo Craxi. Il figlio di Bettino è arrivato ad Ancona per un appuntamento dal forte valore simbolico. Infatti, a margine dell’inaugurazione di una pietra d’inciampo, l’esponente socialista, che appoggia Ricci con la sua lista, non ha usato mezzi termini per bocciare l’operato della giunta di centrodestra. "L’attuale giunta Acquaroli ha peggiorato gli indicatori sulla qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie nelle Marche", ha dichiarato Craxi, lanciando di fatto la volata agli incontri di domani. In via Fornaci Comunali, Bobo Craxi ha preso parte a un momento toccante per la memoria storica della città e del Paese. Insieme ai candidati della Lista riformista ‘Avanti con Ricci’ e al segretario regionale del Psi Mario Paglialunga, ha reso omaggio a Vittoria Nenni, figlia minore del leader socialista Pietro, nata proprio ad Ancona nel 1915 e morta a 28 anni nel campo di concentramento di Auschwitz.