Crea scompiglio in via Marconi, arrestato

A zig zag lungo via Marconi in sella a una bici elettrica, ma incurante del pericolo e creando scompiglio tra le auto e le persone. Raggiunta un’area di cantiere, ha superato l’alt dei "movieri" tirando dritto. Peccato per lui che, poco distante, ci fosse una pattuglia della Polizia locale che lo ha bloccato a distanza di un centinaio di metri, all’altezza dello Ial. Quando è stato controllato ha perso le staffe: prima ha iniziato ad inveire contro gli agenti di Palazzo Bianchi, poi dalle minacce è passato ai fatti opponendosi con violenza ai verbali di contestazione delle norme del codice della strada. A quel punto è scattato l’arresto di concerto con i carabinieri della Tenenza di Falconara. Ma per il 54enne i guai non erano ancora finiti. Perché, una volta chiesto l’accesso alla banca dati, è emerso come fosse già in regime di arresti domiciliari e pertanto era di fatto evaso dalla sua abitazione. Scene di follia sulle strade di Falconara, nel pomeriggio di venerdì. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per essersi reso responsabile di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione della misura alternativa di detenzione domiciliare. Dopo la convalida di ieri è stato tradotto alla casa circondariale di Ancona-Montacuto. Come detto, i fatti sono cominciati lungo la trafficata via che collega Case Unrra al centro città. Sprezzante dei rischi per sé e per gli altri, ha bypassato a tutta velocità una zona di lavoro di alcuni operai. Lo ha fatto con una bicicletta dalla pedalata assistita, ma evidentemente non si era accorto della presenza della Polizia locale che, in pochi istanti, lo ha raggiunto e fermato. A quel punto ha scatenato tutta la sua furia, minacciando pesantemente gli operatori e ponendo in essere un’attiva resistenza per evitare le sanzioni previste. Portato in comando per accertamenti più specifici, in ausilio sono arrivati i carabinieri della locale Tenenza che sono riusciti ad appurare anche l’evasione dai domiciliari, precedentemente disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona. Il 54enne, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato ricondotto nella propria abitazione a Falconara per rimanere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Ieri mattina il processo per direttissima e l’arresto è stato convalidato in carcere a Montacuto. La perfetta sinergia tra Polizia locale e Arma dei carabinieri ha mostrato ancora una volta la prontezza di intervento e la grande preparazione degli agenti guidati dal comandante Luciano Loccioni e dei militari della Tenenza coordinati dal comandante sottotenente Giuseppe Esposito.

g. g.