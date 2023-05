"Creare attività nelle frazioni"

Ciò che manca in città secondo noi è emerso dal colloquio con cittadini ed associazioni da quando abbiamo deciso di raccogliere la sfida elettorale presentando la nostra lista.

È emersa chiaramente la carenza di attività commerciali, artigianali o negozi di vicinato in tutte le frazioni, da Montacuto a Gallignano, da Montesicuro a Candia; la gente esce la mattina per andare al lavoro e torna la sera a dormire mentre rimangono sul posto solo anziani pressoché privi di strutture di aggregazione.

Quindi la prima idea sarebbe quella di incentivare il ritorno di attività proprio nelle frazioni, magari in forma di artigianato 4.0 che unisca cioè tutto l’artigianato classico a quello digitale o di moderno commercio ambulante a giorni fissi, nello stile dello "street food". Se dovessi segnalare invece un’attività che manca totalmente nell’intera città, penserei al ritorno del vecchio chioschetto delle "crocette", rimasto ormai nel ricordo dei nonni, dove si poteva consumare all’aperto il caratteristico mollusco tipico del mare di Ancona.

Il suo ritorno potrebbe rafforzare nel ricordo del turista l’immagine della città, il brand Ancona. Altra idea per un’attività di cui si sente la mancanza potrebbe essere infine quella di un esercizio commerciale che funga anche da luogo culturale e di aggregazione giovanile. Penso ad una cioccolateria artigianale o ad un caffè letterario, come ne esistono in altre città; un luogo dove poter mangiare o prendere un aperitivo, ma anche ascoltare musica, leggere o discutere in mezzo ai libri.