"Creato il caos viabilità nel quartiere Stadio"

"Recuperare il tempo perduto, trasformare il degrado in decoro". Lo slogan pronunciato da Maria Ambrogini, esponente dal Polo dei Riformisti, per sostenere la candidatura a sindaco di Marco Baldassini. Venerdì il comandante navale 45enne - supportato dalle liste civiche Ancora Falconara e Vola Falconara, oltre al Terzo Polo – ha continuato il suo ciclo di incontri al centro sociale Leopardi. Al suo fianco, al solito, la dottoressa Francesca Rosati e proprio l’ex preside Ambrogini, indicate rispettivamente come future assessore alla Sanità e vicesindaco in caso di elezione. Nel pomeriggio è stata focalizzata l’attenzione sulle criticità del quartiere Stadio: "Prima poteva considerarsi un’isola felice – ha detto Ambrogini –, ma l’operazione scellerata di volere creare, da parte dell’attuale sindaca, nuovi centri commerciali dove c’erano già negozi e supermercati, senza programmare un piano di viabilità alternativo, fa comprendere la superficialità e l’approssimazione dell’amministrazione. Via Marconi è stata messa in sicurezza per i pedoni, dopo i vari incidenti mortali, ma i semafori hanno creato ancora più traffico e lunghe file di auto".

E ancora nelle accuse: "Chi ha il medico di base come me in via Marconi può confermare quello che sto dicendo – ha aggiunto l’ex dirigente scolastica -, è un problema parcheggiare davanti allo studio medico e per trovare un parcheggio davanti al poliambulatorio tocca fare il giro più volte con code interminabili. Credo che le abitazioni di via Marconi, soprattutto dalla primavera alla fine dell’estate, debbano tenere chiuse le finestre" per problemi di smog. Nell’intervento Ambrogini ha citato anche i "cordoli della discordia", poi rimossi ("e costati 12mila euro"). Per la coalizione di Baldassini, "nel quartiere Stadio c’è bisogno di un intervento strutturale sul traffico".