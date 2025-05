Credeva di incassare, invece ricaricava le postepay dei truffatori

Prima ha utilizzato il bancomat suo, poi anche quello della moglie credendo ci fosse un problema sulla carta perché l’operazione non andava a buon fine. Seguendo le istruzioni al telefono di un acquirente, interessato a comprare da lui mobili usati, credeva di ricevere il pagamento invece ha fatto nove ricariche su quattro postepay diverse e intestate a quattro persone che sono finite a processo davanti al giudice Matteo Di Battista per truffa in concorso. Sono un romeno di 24 anni, residente in Abruzzo, due romani di 51 e 46 anni e una romana di 33 anni. Sui loro conti sono finiti 2.100 euro. Vittima del raggiro un 47enne jesino, residente a Morro d’Alba. A febbraio del 2022 si è recato ad uno sportello bancomat a Belvedere Ostrense credendo di incassare 250 euro per la vendita di un letto matrimoniale con rete ortopedica e comodini annessi. Invece è stato lui a pagare, 2.100 euro. Il giorno prima aveva messo un annuncio per la vendita dei mobili su subito.it. A contattarlo era stato un uomo che aveva detto di chiamarsi Maurizio. Lo ha fatto andare allo sportello e seguire le indicazioni con un cambio anche di bancomat, prima il suo poi quello della moglie che glielo aveva portato sul posto. Quando la donna ha controllato dall’applicazione il suo conto ha visto gli addebiti e ha avvisato il marito che era ancora al telefono con il truffatore. La vittima gli ha richiesto il denaro ma Maurizio ha riagganciato e non ha più risposto.