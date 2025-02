Crédit Agricole si schiera al fianco di Castelferretti dopo l’emergenza alluvione dell’anno scorso

Anche Crédit Agricole Italia si è schierata al fianco di Castelferretti e dei castelfrettesi, dopo l’emergenza dell’alluvione dell’anno scorso. La banca, infatti, ha deciso di dare un segnale di vicinanza con un gesto significativo, partecipando direttamente al sostegno del tessuto sociale ed economico della zona e devolvendo un importante contributo a favore della comunità, su proposta del suo Comitato Territoriale Romagna Marche, un organismo nato per favorire le relazioni istituzionali e individuare interventi e progetti per il territorio.

Tale decisione arriva dopo che, in autunno, Crédit Agricole Italia aveva già accolto la richiesta dell’amministrazione di applicare condizioni agevolate ai prestiti per le famiglie e le imprese colpite dalla calamità. Il Comune ha destinato la cifra donata ad una serie di eventi rivolti a tutte le famiglie e all’allestimento degli addobbi natalizi nel centro storico della frazione. Il gesto di Crédit Agricole Italia ha permesso dunque alla comunità di Castelferretti di vivere un Natale speciale, con il centro storico illuminato e animato dalle decorazioni festive.

Un aiuto concreto, che ha dato ai commercianti e agli artigiani duramente colpiti dagli eventi climatici dell’autunno la possibilità di concentrarsi sulla ripresa senza preoccuparsi delle spese straordinarie per le festività. Grazie a questo intervento il cuore pulsante di Castelferretti è rimasto vivo, accogliendo cittadini e visitatori e offrendo una spinta alla vitalità del centro, vero motore economico del territorio.

"Le iniziative organizzate a Castelferretti hanno avuto un duplice obiettivo – ha detto il sindaco Stefania Signorini – da un lato, hanno rappresentato un’opportunità di incontro per la comunità, un modo per ritrovarsi in piazza e superare il trauma dell’alluvione; dall’altro, sono state un segno tangibile di solidarietà verso i residenti e gli imprenditori, con l’obiettivo di dare visibilità e slancio alla nostra città, portando benefici concreti ai commercianti".

Ed ecco, quindi, che il contributo della banca non costituisce soltanto un aiuto economico, ma un bel segnale di speranza e rinascita per la Castelferretti ferita e che è ripartita dopo l’alluvione.