Credito cooperativo di Fabriano, Pergola e Corinaldo: filiale rinnovata

Inaugurati i locali rinnovati della Filiale della Banca di Credito cooperativo di Fabriano, Pergola Corinaldo in via Dante. Le casse più praticabili con uffici riservati per garantire massima privacy, oltre a un bancomat evoluto, "addestrato" pure per versamento di contanti e assegni.

"Intervento che rappresenta non solo un rinnovamento strutturale, ma anche segno concreto dell’impegno Bcc verso servizio e collaborazione con la comunità di Fabriano. Passo importante nella crescita e sviluppo della città e del comprensorio".