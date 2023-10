Crema batte Legnano 3-2, Lucenti decisivo nel finale

Seconda sconfitta di fila per il Legnano al Voltini con il Crema (3-2). Tutti i gol nella ripresa con Bardelloni che colpisce consecutivamente per due volte al 7’ e all’8’. Poi a raddrizzare provvisoriamente le cose per i lilla di mister Scudieri ci pensa l’attaccante Sangare, anch’egli autore di una doppietta con le reti al 25’ e al 30’. Quando la partita sembra avviata a concludersi in parità è Lucenti al 7’ di recupero a siglare la rete decisiva che consegna la vittoria ai nerobianchi, lasciando con molta amarezza i lilla battoti in zina Cesarini.