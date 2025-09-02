Crematorio a Tavernelle. Il comitato non si ferma

Impianto di cremazione all’interno del cimitero di Tavernelle: prima tutte le cautele del caso. Il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’evento organizzato al Passetto dal suo partito, Forza Italia, sul Parco del Conero, ha avuto un breve interscambio di considerazioni con una dei membri del comitato ‘Aria Nostra’ di Tavernelle. Alla domanda del ministro se il comitato fosse contrario a quell’impianto, la rappresentante ha risposto con non sussisteva una contrarietà all’impianto, quanto il posizionamento, ossia a due passi proprio dall’area del Parco del Conero e dentro un quartiere con migliaia di residenti. E soprattutto mancherebbero proprio le cautele necessarie per tutelare la salute pubblica.

La rappresentante di ‘Aria Nostra’ ha offerto al Ministro Pichetto Fratin una copia del documento consegnato anche al prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, poche settimane fa, un promemoria della situazione e dei motivi della protesta. Pichetto Fratin ha conservato quel documento, ora sarà da capire se lo leggerà a fondo.

Intanto il comitato ‘Aria Nostra’ non si ferma nella sua opera di denuncia e di informazione a proposito dell’impianto che il Comune intende costruire dentro il cimitero principale della città, edificazione posticipata di almeno sei mesi rispetto all’inizio dei lavori, giugno scorso. Giovedì prossimo (ore 18) il comitato ha organizzato un incontro pubblico al Circolo Germontari, alle Grazie. L’incontro rientra in una serie di iniziative che il comitato sta ormai da tempo portando avanti per sensibilizzare la cittadinanza sull’impianto crematorio di Tavernelle e sull’inquinamento ambientale di Ancona.

Tema centrale della giornata sarà la relazione del prof Raffaele Zanoli - ordinario di Economia Agraria ed Estimo Rurale e docente di Economia ed Estimo Immobiliare presso la Facoltà di Ingegneria dell’UNIVPM – sull’impatto che l’installazione del crematorio avrebbe sul valore degli immobili dell’area: "Dalla relazione si evince che il valore più probabile del pregiudizio arrecato ai valori immobiliari del quartiere di Tavernelle è di circa 300 euro/mq, pari a circa al 27% del valore degli immobili" si legge in una nota diffusa dal comitato ‘Aria Nostra’ di Tavernelle.

