Crematorio, Ricci promette: "Moratoria su Tavernelle"

Il Comitato ‘Aria Nostra’ di Tavernelle ha incontrato il candidato di centrosinistra a presidente delle Marche, Matteo Ricci e ha ottenuto una promessa: "Confermo e ribadisco che, qualora sarò eletto presidente, metterò mano al regolamento regionale (il Piano di Coordinamento, ndr.), attiverò una moratoria sull’impianto in questione e soprattutto analizzerò la possibilità di realizzare il crematorio in un’altra area". A domanda risponde Matteo Ricci dopo che il Comitato aveva fatto delle richieste ben precise, senza girare troppo attorno al problema: "Questo lo scenario _ hanno affermato i membri di Aria Nostra presenti all’incontro _: a ottobre lei diventa presidente della Regione, tra i primi atti della sua giunta lei si impegna a bloccare quel progetto?". L’incontro è avvenuto mercoledì pomeriggio nella galleria Dorica dove si trova la sede del comitato elettorale di Ricci ad Ancona. Poche ore prima i cittadini di Tavernelle, oltre ai coordinatori del Comitato, avevano presenziato alla Commissione consiliare congiunta a Palazzo del Popolo sulla mozione presentata da Francesco Rubini (Altra Idea di Città) per bloccare l’iter dell’impianto. Mozione che il 10 luglio approderà in Consiglio comunale dove la maggioranza di centrodestra la boccerà. Al testo potrebbe aggiungersi un emendamento dell’opposizione sulla necessitò di individuare un’area alternativa dove realizzare il sito, lontana dalle zone abitate. Il candidato del centrosinistra ha preso un impegno chiaro che, qualora fosse eletto, dovrà mantenere: "Confermo e ribadisco tutto ciò _ ha detto Ricci l’altro giorno incontrando il Comitato Aria Nostra _. Manca una pianificazione regionale sul tema dei crematori che andrà necessariamente realizzata. Mi impegnerò sulla moratoria e sulla possibilità di trovare zone alternative. Da amministratore mi fa arrabbiare che si sia arrivati a uno scontro del genere tra la politica e la cittadinanza. Certo, le 4.200 firme che avete raccolto nella petizione hanno un peso e un valore ben precisi". Il percorso del Comitato, soddisfatto dal faccia a faccia con Ricci al netto delle promesse, non finisce qui. L’appuntamento più importante è fissato per martedì prossimo quando una delegazione di Aria Nostra sarà faccia a faccia con l’attuale governatore della Regione Marche e candidato alla rielezione, Francesco Acquaroli. L’inizio dei lavori è stato posticipato al prossimo autunno, dopo l’esito del voto. La forza della politica.