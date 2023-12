Creme e cosmetici: maxifurto alla Coop

Maxifurto di cosmetici e creme alla parafarmacia dell’ipermercato Coop: incastrato dalla videosorveglianza e denunciato dai poliziotti 23enne senza fissa dimora. Tutto è nato a metà novembre quando il direttore del punto vendita Coop, ha segnalato alla sala operativa del commissariato che il giorno precedente era stato perpetrato un ingente furto di creme e cosmetici vari ai danni del supermercato, per un valore complessivo quantificato in oltre 7mila euro. Il direttore ha spiegato che era scattato l’allarme apertura dell’uscita di emergenza, che poi era stata ritrovata aperta dal personale in servizio. Da subito si è accorto di vistosi ammanchi di prodotti nell’area della parafarmacia, non in linea con quelli venduti. Scattata la querela personale di polizia giudiziaria ha effettuato un sopralluogo acquisendo i filmati dell’impianto di video sorveglianza che avevano ripreso i momenti precedenti all’apertura della porta di emergenza.

Dai filmati si vedeva come un uomo a volto scoperto e con un abbigliamento particolarmente riconoscibile, entrava nel supermercato con al seguito un carrello e all’interno una grande busta vuota. L’uomo, si dirigeva poi verso gli scaffali facendo incetta di creme e cosmetici riponendoli nella grande busta presente all’interno del carrello. Riempita la busta, si allontanava frettolosamente dall’uscita di emergenza, ma qui è caduto rovinosamente per terra per il peso della busta. Subito rialzatosi è salito in fretta e furia all’interno di un’automobile che nel frattempo si era avvicinata al varco di emergenza, con tre persone a bordo. Dalla visione delle immagini i poliziotti sono riusciti a capire il tipo di veicolo, una Ford Focus. Da accertamenti, l’auto risultava essere stata controllata in provincia di Bologna il giorno precedente al furto, con a bordo tre soggetti.

Acquisiti tutti gli atti, dalla visione delle foto segnaletiche delle persone riprese dalle immagini delle telecamere, tutti con precedenti specifici, è stato possibile chiudere il cerchio. L’uomo ripreso dalle telecamere del supermercato e uno di quelli identificati nel corso del controllo. La comparazione fisionomica effettuata dalla polizia scientifica, tra le immagini relative al soggetto ripreso dalla videosorveglianza della Coop e la foto segnaletica ha confermato che si trattava della medesima persona. L’uomo, di nazionalità rumena, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato in concorso.

Sara Ferreri