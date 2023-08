Cremonese, che carattere Con la Ternana fatica ma vince

di Mariachiara Rossi

La Cremonese ha l’occasione di rifarsi e ribadire il proprio status di concorrente per un posto in vetta alla classifica: nonostante l’uomo in meno per 30’ di gara e le numerose occasioni mancate, riesce a mettere a segno la prima rete in campionato e a portare a casa tre punti pieni grazie al nuovo acquisto Massimo Coda.

Una gara rimasta in equilibrio anche dopo il vantaggio della squadra lombarda, in possesso di palla per lunghi tratti del match ma anche più volte ad un passo dall’essere beffata dagli avversari. Prima con Casasola, che ha provato l’educato sinistro da fuori e in almeno altre due situazioni nel secondo tempo: un destro di prima intenzione di Raimondo e un tiro dalla distanza improvviso di Mantovani deviato da Bianchetti che solo un miracoloso Sarr – migliore in campo per distacco – riesce ad allontanare in calcio d’angolo. A fare la differenza, oltre al livello tecnico superiore della formazione ospite, il fiuto del gol del 34enne salernitano, uno che sente la porta come pochi, pochissimi in serie cadetta, che sfrutta il primo tempo per scaldare i motori con una serie di conclusioni che mancano di pochi centimetri la rete della Ternana, e la ripresa per marchiare la gara. Errori, tuttavia, che potevano costare caro e che hanno fatto andare Ballardini negli spogliatoi visibilmente preoccupato. Troppa superficialità in area di rigore e alcune sviste individuali, si aggiungono alle preoccupazioni per una solidità difensiva troppo spesso messa a dura prova. Paradossalmente è con l’espulsione per somma di ammonizioni di Ravanelli al 61’, protagonista di un brutto intervento su Falletti, che la Cremonese cresce. Su calcio d’angolo il numero 90 spinge in porta di testa la palla, che in precedenza, su incornata di Lochoshvili, aveva trovato ancora una volta i guantoni di Iannarilli. La Cremonese vince di cattiveria ma torna a casa ancora con tanti dubbi sul futuro.

Ternana-Cremonese: 0-1 (0-0).

Risultati: Como-Lecco rinviata. Sudtirol- Brescia rinviata.

Ascoli-FeralpiSalò 3-0, Cosenza -Modena 1-2, Pisa-Parma 1-2, Reggiana-Palermo 1-3, Bari-Cittadella 1-1, Catanzaro-Spezia 3-0, Sampdoria-Venezia 1-2, Ternana-Cremonese 0-1.