Cremonesi: stop dopo 10’ Niente Siena per il difensore

La sgambata con la Primavera 2 è da dimenticare per Michele Cremonesi: il difensore 34enne dopo appena 10’ di gioco si è fermato dolorante, toccandosi i flessori della coscia sinistra dopo un piccolo scatto sulla fascia. Nelle prossime ore verrà valutata l’entità del problema, sperando che non ci siano lesioni, ma che sia soltanto un affaticamento muscolare. In ogni caso è da escludere un suo utilizzo per la gara di domenica (ore 17.30 al ’Giglio’) col Siena. Mani sul volto e espressione di frustrazione per "Cremo", che non riesce a trovare continuità in questa stagione. La difesa, complice la squalifica di Laezza (2 turni di stop), coi bianconeri sarà praticamente obbligata: Luciani e Cauz (per lui paura per un pestone subìto, ma allarme immediatamente rientrato) ai lati di Rozzio.

Per quanto riguarda l’attacco, Adriano Montalto continua a lavorare seguendo un percorso ad hoc. Ieri pomeriggio, a Cavazzoli, mentre i compagni giocavano contro la Primavera, il ’Tagliagole’ ha svolto nel campetto adiacente un lavoro a parte (per un’ora circa complessiva, e in alcuni frangenti il direttore generale granata Vittorio Cattani è andato a sincerarsi dello stato di forma del bomber, spronandolo). Giri di campo, alternati a qualche allungo per testare come rispondono le gambe: è in crescita la punta siciliana, e per questo è probabile che col Siena andrà almeno in panchina, complice anche la sua voglia di stare col gruppo. Per un minutaggio più alto nel mirino c’è la trasferta col Montevarchi di domenica 15 gennaio.

Giuseppe Marotta