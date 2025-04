Cremonini festeggia i 25 anni di carriera con un pranzo a Numana

Il cantante bolognese Cesare Cremonini festeggia 25 anni di una carriera straordinaria e lo farà con il tour che incendierà i principali stadi italiani in estate ma prima si è concesso un po’ di relax in Riviera del Conero. Fan in delirio ieri quando hanno saputo che si trovava a pranzo a Numana, lungomare. Ad accoglierlo anche il consigliere regionale Mirko Bilò che ha detto: "Parlando con lui, ha espresso tutto il suo apprezzamento per questa bellissima località in una Regione che ha definito meravigliosa. Ricordiamo i suoi esordi e poi la sua brillante carriera"