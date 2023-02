Crepe e muffa: ecco la nuova balaustra sul mare

di Marina Verdenelli

Finita da poco eppure è già in cattivo stato. C’è muffa, crepe e manca l’intonaco. E’ la balaustra di via XXIX Settembre, quella che è stata realizzata per impreziosire e far rinascere la passeggiata che va dalla Banca di Italia a Porta Pia, fino all’ingresso del quartiere degli Archi. Non è un problema isolato per alcuni blocchi, di bianco candido, ma tutto il muretto presenta uno stato di deterioramento. Ad accorgersi sono stati i cittadini che hanno inviato una segnalazione al Carlino. Andando sul posto in effetti i lavori eseguiti presentano già un conto negativo. Il cemento si sta spellando, soprattutto nella parte in basso, quella più a contatto con il pavimento. In alcuni punti, più verso la Banca di Italia e l’area panchine, mancano già pezzi di intonaco. Sono caduti a terra, sbriciolati, come a formare una sorta di polvere bianca. Insomma la balaustra ha tutti i segni di un materiale che non sopporta l’umidità a cui è esposta. Da un lato infatti si affaccia sul porto, al vento e alla pioggia, oltre che alla salsedine del mare, dall’altro al traffico cittadino di autobus, auto e scooter per la gran parte della giornata. Ma non c’è solo muffa. Il muretto presenta anche delle crepe sulla parte superiore, quella dove ci si può appoggiare per ammirare il panorama portuale, e sono comparsi anche i primo buchi.

I lavori per valorizzare la passeggiata sono costati un milione di euro e sono iniziati a dicembre di ben due anni fa. Fanno parte del bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, insieme al restyling degli Archi e di piazza del Crocifisso. La prima parte dei lavori, dalla Banca di Italia fino ai giardinetti di Porta Pia, sono terminati con la sostituzione della balaustra, una nuova pavimentazione e un’area con nuove panchine. Attorno a Porta Pia andrà sistemata la parte dei giardini dove sono state tolte le reti arancioni del cantiere ma sono rimasti dei tubi, che spuntano dal terreno, dove si ipotizza ci sarà istallata una nuova illuminazione. Il progetto infatti prevede anche una nuova illuminazione del waterfront che interesserà il tratto completo dalla Banca di Italia fino a Porta Pia con un impianto ad alta efficienza energetica. A gennaio il Carlino aveva fatto già un sopralluogo sul posto, evidenziando uno stato di abbandono del cantiere.