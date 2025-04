Cresce il circolo di Fabriano. Arriva il Trofeo Kinder

Cala il sipario sulla seconda edizione del torneo Città di Fabriano di tennis, manifestazione di 3ª e 4ª categoria organizzata dal Fabriano Sporting Club. Il torneo, inserito nel circuito promosso dalla Regione Marche, ha registrato un grande successo di partecipazione con circa 100 tennisti di categoria iscritti, numeri importanti per un circolo che ha iniziato la propria attività solo nel gennaio 2024 e dunque era soltanto alla seconda edizione di un torneo praticamente agli esordi, ma già qualificato. Nelle finali degli Open, Valerio Moretti (Tc Ottrano) ha conquistato il titolo maschile superando Loris Rossi (Vico Tennis) in un match combattuto, conclusosi con il punteggio di 6-4, 3-6, 10-5.

Nel femminile, affermazione netta di Giulia Giorgi (MTA Jesi) che ha regolato nell’atto conclusivo Annalisa Paffarini (Tennis Training) per 6-3, 6-2. Nelle sezioni intermedie di quarta categoria, Riccardo Verducci ha avuto la meglio su Claudio Lodivici con il punteggio di 6-3, 3-6, 10-7, mentre nel femminile Giulia Ramacci ha superato in rimonta, dopo aver perso in malo modo il primo set, Giorgia Vico per 2-6, 6-3, 10-4.

"Quest’anno abbiamo raggiunto quota di circa 100 iscrizioni e quindi siamo in grandissima espansione", ha dichiarato soddisfatto Massimiliano Sirchio, maestro del circolo e tra gli organizzatori dell’evento. "Considerando che il Circolo è al primo anno di attività, l’intenzione è quella di promuovere e incentivare iniziative del genere, coinvolgendo anche la partecipazione dei soci che sono stati numerosi a vedere le partite del torneo", ha aggiunto ancora Sirchio. L’attività del Fabriano Sporting Club proseguirà anche nel mese di aprile con una tappa del circuito giovanile del Trofeo Kinder, il più importante e frequentato in Italia. "Abbiamo richiesto ed ottenuto una tappa del circuito giovanile dove si presume vengano almeno 100, se non di più, partecipanti provenienti da tutte le regioni d’Italia", ha aggiunto Sirchio.

"È un torneo a livello giovanile dagli under 10 agli under 16. Per quella settimana, a partire dal 26 aprile, tutte le attività del Circolo, scuola tennis e campi per i soci saranno sospese per far riuscire la manifestazione al meglio", ha spiegato ancora il maestro del circolo fabrianese. Il presidente Michele Porcarelli aveva già anticipato che il 2025 sarebbe stato un anno ricco di appuntamenti sportivi, nell’ottica di "creare non solo opportunità di sport ma uno stile di vita" per la comunità fabrianese. E le prospettive future sono altrettanto ambiziose: "è intenzione del Circolo anche di migliorare la struttura, dunque anche da questo punto di vista a breve potrebbero esserci importanti novità", ha concluso Sirchio.

Andrea Pongetti