Cresce l’allarme per i lupi: cane attaccato in fattoria

Santa Paolina Farm ancora una volta è finita sotto attacco. La bellissima fattoria didattica nella campagna tra Montoro e Villa di Osimo era finita di recente anche su varie trasmissioni per la sua attività. Ieri è stato attaccato dai lupi un cane da guardania nella tenuta di proprietà del consigliere comunale della Lega, Alberto Alessandrini.

In un video diffuso sui social mesi fa aveva mostrato le carcasse di tre mufloni sbranati ritrovati a terra, compreso un cucciolo e una femmina incinta. Dopo quel blitz i lupi avevano rotto la recinzione e saltato dentro il recinto dei lama sbranando il povero Nespolo, giovane esemplare di capretto sempre al centro delle attenzioni dei bambini che visitano la struttura. "Fortunatamente abbiamo un veterinario h24 e il cane adesso sta bene. Sarà stato Cappuccetto Rosso?", ironizza il consigliere contro chi accusa che non sia stato un lupo a sbranarlo. Il dibattito infatti è acceso sul tema. Domani sera alle 21 in Comune a Castelfidardo in programma un incontro di sensibilizzazione.