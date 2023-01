Cresce l’attesa a Fanano, per il ritorno del Galappennino

Cresce l’attesa per il tradizionale appuntamento dell’Epifania, con il Galappennino di pattinaggio su ghiaccio, che per la settima edizione porterà alla Ares Arena di Fanano alcuni dei migliori atleti al mondo di questa spettacolare disciplina: sabato 7 gennaio, alle 20.30, inizierà un evento spettacolare di oltre due ore., con musica dal vivo con i Gemelli DiVersi e il cantante Tommaso Cesana, concorrente nella trasmissione televisiva Amici 21, ed alcuni tra i migliori interpreti a livello mondiale del pattinaggio artistico su ghiaccio. A conferma dell’elevata qualità dello spettacolo offerto, saranno ben sei gli atleti che si esibiranno a Fanano dopo aver partecipato alla finale della coppa del mondo di pattinaggio di figura tenutasi solo qualche settimana fa al Palavela di Torino. La stella di primissima grandezza è Loena Hendrickx, atleta belga di 23 anni, vicecampionessa mondiale in carica che, nella città della Mole, si è aggiudicata la medaglia di bronzo nel singolo femminile: a lei si affiancano Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, quest’anno vincitori della tappa finlandese del Gran Prix, e del titolo di vicecampioni nazionali, oltre ai fratelli Katerina Mrazekova e Daniel Mrazek, che benchè giovanissimi, hanno già calcato i più importanti palcoscenici internazionali. Completa il sestetto delle star, Nikolaj Memola, classe 2003, che nella categoria junior ha sbaragliato la concorrenza. Ad essi si aggiungono la campionessa italiana in carica Lara Naki Guttmann, Ginevra Negrello, vicecampionessa italiana, Gabriele Frangipani, e le promesse locali Matteo e Gabriele Parrocchetti e Sara Pellegrini. Ma il Galappennino non è solo un’esibizione di pattinatori di alto livello: sin dall’inizio la Polisportiva Fanano, che in collaborazione con il Comune, organizza e promuove l’evento, ha puntato alla creazione di uno spettacolo adatto a tutti.