Cresce l'attesa a Senigallia per Garrone al Cinema Gabbiano

Dopo Pupi Avanti, anche Matteo Garrone ospite del Cinema Gabbiano. Il tour di ‘Io Capitano’ farà tappa in città domenica alle 18. Quella della spiaggia di velluto è stata la 15esima sala in Italia per il film ‘Io Capitano’: "Sono state 750 le presenze – spiega Carmine Imparato, responsabile programmazione cinema Acec – per una città come la nostra, trovarsi davanti a città che fanno milioni di abitanti ci inorgoglisce, ma soprattutto è un bel riconoscimento per tutto il lavoro che facciamo".

Un ritorno nei piccoli cinema che lo stesso Pupi Avati aveva invocato questa estate, durante la sua ospitata all’Arena Cinema Gabbiano. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Gabbiano di Senigallia e da Acec Marche Associazione Cattolica Esercenti Cinema (La Sala della Comunità), in collaborazione con Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission e 01 Distribution.

Un appuntamento da non perdersi: già scatenati i fans che hanno prenotato un posto in sala, dove alcuni sono ancora disponibili, per non perdersi il film Leone d’argento, Io Capitano è stato appena designato a rappresentare l’Italia nella categoria che premia il film internazionale alla 96ª edizione degli Academy Awards. Il 21 dicembre sapremo se il film entrerà anche tra i candidati all’Oscar.