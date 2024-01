Cresce l’attività della citopatologia diagnostica

Crescono i test effettuati nella citopatologia diagnostica dell’Ast Ancona, che sta cercando nuovo personale. Se nel 2022 si era arrivati a quota 20.442 pap-test di screening refertati, i numeri del 2023 sono cresciuti esponenzialmente a partire da luglio con la centralizzazione regionale. Solo per lo screening, si è passati a 31.484 esami totali nel 2023 (più 11mila esami). "A luglio – spiega il direttore della citopatologia, Paolo Maria Gusella – è stato avviato lo screening con Hpv molecolare, che prevede il relativo test come diagnosi primaria per le donne da 30 a 64 anni e in caso di positività un approfondimento con pap-test da medesimo campione. Viceversa, per la fascia 25-30 nelle donne non vaccinate. Dal 2018, la citopatologia diagnostica è stata individuata come centro unico regionale di screening cervico-vaginale con Hpv molecolare. Per questo, la direzione strategica aziendale dell’Ast Ancona si sta adoperando per il reclutamento di personale da assegnare alla citopatologia diagnostica, così come da noi chiesto, per potenziare l’organico e centralizzare lo screening cervico vaginale in regione".