Crescere e confrontarsi con culture diverse: quattro destinazioni europee per i liceali del Vittorio Emanuele II

L’internazionalizzazione passa dai banchi di scuola. È il messaggio che arriva dal Liceo Vittorio Emanuele II di Jesi, dove più di quaranta studenti delle seconde e terze stanno vivendo un’esperienza formativa oltre confine grazie al programma Erasmus+ finanziato dal Pnrr. "Quattro destinazioni europee, quattro opportunità per crescere, confrontarsi con culture diverse e perfezionare le competenze linguistiche – spiegano dal Liceo -: dalla Germania alla Spagna, dalla Francia al Belgio, gli studenti jesini stanno attraversando l’Europa in questo autunno, portando con sé non solo i libri, ma anche la curiosità e l’entusiasmo tipici della loro età.

Particolarmente significativa è la mobilità verso Erlenbach am Main, nei pressi di Francoforte, che rappresenta un vero e proprio gemellaggio. Otto studenti hanno trascorso una settimana immersi nella realtà scolastica e culturale tedesca. Non solo un viaggio, ma un’esperienza di scambio profondo: gli studenti italiani sono stati accolti nelle famiglie tedesche, hanno seguito le lezioni insieme ai loro coetanei e partecipato ad attività che hanno permesso loro di scoprire le tradizioni locali".

Da oggi e per tutta la settimana saranno gli studenti tedeschi di Erlenbach am Main a fare visita a Jesi.