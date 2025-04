"Crescia di nonna Bruna. Vi insegno come farla"

Bruna Bistrot, il locale di Senigallia che ha vinto la puntata di "Quattro Ristoranti" di Alessandro Borghese punta sulla tradizione, perché a Pasqua in tavola non può mancare la ‘Crescia di nonna Bruna’. Ognuno ha la sua ricetta e quella di Micheal Baccani, chef del locale, viene offerta nel cestino del pane, una crescia che ricorda i sapori di una volta: "Per due pizze da 500 grammi occorrono, per il pre-impasto, 100 grammi di farina (w260), 100 ml di latte, 15 grammi di lievito di birra, 15 grammi di zucchero e poi far riposare due ore a temperatura ambiente – spiega Micheal Baccani – per l’impasto occorrono 300 grammi di farina (w260), 180 grammi di uova, 80 grammi di burro, 100 grammi di parmigiano, 100 grammi di pecorino, 10 grammi di sale fino, 3 grammi di pepe nero macinato e 20 cubetti di pecorino fresco".

Un piatto che non può mancare nelle tavole il giorno di Pasqua. "Il consiglio è di attendere che il pre-impasto raddoppi prima di procedere all’impasto vero e proprio e poi si mette tutto a lievitare un’oretta e mezzo e successivamente si fanno due ‘palle’ da 500 grammi l’una e in ognuna si aggiungono circa 10 cubetti di parmigiano o a gusto e poi si mette l’impasto in due pirottini e si lascia lievitare fin quando non trasborda, poi si cuoce in forno per 20-30 minuti al massimo" conclude lo chef.

sil.san.