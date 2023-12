Crescono gli occupati. Manifattura in calo

Aumentano gli occupati e nel contempo diminuiscono considerevolmente i disoccupati nelle Marche. È quanto emerge dall’analisi, aggiornata al mese di settembre, compiuta da Cna e Confartigianato Marche. Sarebbero addirittura quasi dimezzati i marchigiani in cerca del primo impiego, inoltre più di settemila marchigiani che non erano disponibili a lavorare o avevano smesso di cercare un’occupazione si sono rimessi in gioco e sono andati a infoltire la forza lavoro della regione. Continuano però al contempo a diminuire gli occupati indipendenti e tra questi anche gli artigiani, imprenditori, lavoratori autonomi e le partite Iva che nel terzo trimestre del 2023 sono 12.428 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Complessivamente gli occupati aumentano di 20.182 unità, pari al 3,2 per cento di cui 11.172 donne e 9.010 uomini. I disoccupati sono 11.757 in meno (-25,5 per cento) e passano da 46.036 a 34.279. "A trainare con forza la crescita occupazionale – commentano i segretari di Cna Marche Moreno Bordoni e di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni – sono il terziario e le costruzioni. Gli occupati nei servizi alla persona e alle imprese aumentano di 10.243 unità mentre le costruzioni vedono una crescita di 8.316 addetti, pari al 25,1 per cento della forza lavoro complessiva nel settore. Tornano a crescere anche gli occupati in agricoltura (+3.832) mentre il manifatturiero perde 2.211 addetti". Quali soluzioni? "Servono politiche pubbliche a sostegno dei settori in difficoltà e delle piccole imprese che nelle Marche rappresentano il 92 per cento del sistema produttivo".