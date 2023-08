Crescono i debiti delle famiglie Emilia-Romagna quinta in Italia

di Vittorio Bellagamba

Lo spettro dell’usura si aggira tra le famiglie e le imprese dell’Emilia Romagna. Cresce infatti l’indebitamento delle famiglie che ha raggiunto alla fine del 2022 la cifra di 50.704 milioni di euro contro i 48.236 milioni del precedente anno con un incremento del 5,1% mentre l’importo medio ha raggiunto i 22.710 euro. E proprio quest’ultimo dato colloca l’Emilia Romagna al quinto posto in Italia, con un alto rischio di recrudescenza dell’usura. Sulla base dei risultati di un’indagine condotta dal Centro Studi della Cgia su dati della Banca d’Italia e dell’Istat emerge che Bologna occupa, tra le province, la tredicesima posizione in Italia con un debito complessivo delle famiglie a fine 2022 pari a 13.539 milioni di euro rispetto ai 12.844 milioni di euro del precedente anno. L’aumento è stato pari a 5,4% per un importo medio pari a 27.472 euro.

Nella classifica va un po’ meglio a Modena dove la quota scende a 27.442 euro. L’indebitamento complessivo delle famiglie è passato da 8.059 milioni di euro nel 2021 a 8.469 milioni di euro nel 2022 con un aumento del 5,1%. La provincia di Ravenna si colloca al 19° posto con un indebitamento complessivo pari a 4.219 milioni di euro alla fine del 2021 che è poi arrivato 4.601 milioni di euro dopo un anno e con un incremento pari al 9,1% che è il più consistente tra le province dell’Emilia Romagna. L’importo medio del debito delle famiglie è pari a 25.623 euro. In provincia di Forlì Cesena l’ammontare dei prestiti richiesti alle banche era pari a 4.149 milioni di euro alla fine del 2021 passati a distanza di un anno a 4.361 milioni di euro con un incremento pari a +5,1% e con un debito medio pari a 25.146 euro. In provincia di Reggio Emilia l’ammontare dell’indebitamento delle famiglie era pari a 5.402 milioni di euro alla fine del 2021 mentre dopo dodici mesi è salito a 5.619 milioni di euro con una crescita parai al 4% e con un debito medio di 24.441 euro. A Parma l’ammontare del valore dei prestiti bancari era pari a 4.791 milioni di euro alla fine del 2021 e alla fine del 2022 ha sfiorato i 5.000 milioni di euro, per la precisione 4.999 milioni di euro con un incremento del 4,3% e un importo medio di 24.302 euro. A Rimini l’ammontare complessivo dei debiti delle famiglie è passato dai 3.286 milioni di euro del 2021 ai 3.424 milioni di euro del 2022 con un aumento del 4,2% e un importo medio di 22.782 euro. A Piacenza i debiti delle famiglie ammontavano complessivamente a 2.559 milioni di euro alla fine del 2021 per poi passare a 2.663m milioni di euro alla fine del 2022 con un aumento del 4,1% e un importo medio di 20.431 euro. La provincia dell’Emilia Romagna con un debito medio delle famiglie più contenuto, pari a 18.751 euro, è quella di Ferrara dove l’ammontare dell’indebitamento complessivo dei nuclei familiari ammontava a 2.929 milioni di euro alla fine del 2021 passato poi a 3.029 milioni di euro alla fine del 2022 con un aumento pari a +3,4%.