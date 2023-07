Crescono povertà e bisogno di assistenza

Crescono la povertà e il bisogno di assistenza nel Fabrianese. Come emerge dalla presentazione del progetto Janus, l’innovativa rete di welfare territoriale promossa dall’Ambito Territoriale Sociale 10 insieme al Terzo Settore, con il contributo di Fondazione Cariverona, segna un più 40% negli ultimi due anni il sostegno ai generi alimentari della Caritas. Cresce anche il numero di operazioni di trasporto sociale effettuate, che ha raggiunto quota 700. Il progetto Janus è un percorso nato tra 2020 e 2021, per "dare una risposta creativa al senso di isolamento crescente nella nostra società e esacerbato dalla tempesta del Covid, partendo dal dare un significato concreto al termine resilienza, creando e rafforzando reti tra chi sul territorio sosteneva le persone piu’ fragili. "Spesso si parla troppo superficialmente di resilienza – spiega Giancarlo Sagramola, presidente dell’Unione Montana Esino-Frasassi – il progetto ha dimostrato che attraverso la relazione tra tante associazioni possiamo costruire una comunità resiliente, una società in grado di sostenere la voglia di futuro delle giovani generazioni e di chi ancora crede nel vivere insieme". "Si sono messi a sistema – spiegano gli organizzatori - progetti e capacità, per migliorare la presa in carico delle fragilità e offrire servizi sociali a misura di cittadino, più efficaci ed efficienti, anche grazie al confronto con 332 testimoni privilegiati del mondo economico, sociale e culturale locale. I servizi che si è scelto di offrire o potenziare attraverso il progetto sono stati l’assistenza domiciliare, il trasporto sociale, sportelli di ascolto e informazione su Alzheimer e patologie neurodegenerative e sulle patologie cardiache infantili, l’ascolto telefonico e il supporto alla spesa alimentare". Introdotta una modalità innovativa per l’accesso, la realizzazione di un’app che in pochi semplici passi permette di entrare in contatto con gli operatori. "Il 63% dell’ampio territorio dell’Ambito – spiegano ancora i promotori - è servito da Janus, e i servizi hanno visto incrementi importanti degli accessi. Oltre 10mila persone hanno interagito costantemente coi contenuti informativi del progetto pubblicati sui social. Terminata la fase di "incubazione" con il contributo di Fondazione Cariverona, il progetto ora proseguirà, grazie all’ormai rodata rete di collaborazione, come conferma il coordinatore d’Ambito Lamberto Pellegrini: "Il consolidamento della rete territoriale tra soggetti del Terzo Settore ed Enti Pubblici ha permesso di conoscere, condividere e attivare servizi, sulla base dei reali bisogni delle persone".