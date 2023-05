Siamo tutti iperconnessi, la criminologa Bruzzone: è dipendenza tecnologica

Fabriano (Ancona), 7 maggio 2023 – “Questo è un evento di straordinaria importanza e, considerando i danni causati dalla iperconnessione, strettamente attuale. I danni sono ormai ampiamente certificati da numerosi studi internazionali. Siamo tutti iperconnessi e in particolar modo lo sono i ragazzi, anche giovanissimi". Così Roberta Bruzzone ieri ospite d’eccezione del Disconnect Day evento nazionale alla sua seconda edizione.

Al centro dell’evento l’importanza di tornare alla vita reale. La Bruzzone rivolgendosi a una platea di persone con i telefonini sigillati all’ingresso ha focalizzato il suo intervento sugli aspetti più pericolosi dell’iperconnessione. Del pericolo della dipendenza, specie per i minorenni.

“Un fenomeno – ha aggiunto la criminologa dal teatro Gentile - che non ha nulla da invidiare alle dipendenze storiche, come quelle da sostanze stupefacenti. La differenza è che le dipendenze storiche – alcool, droghe, gioco d’azzardo – noi adulti siamo più facilitati a riconoscerle. Mentre la dipendenza tecnologica è ancora poco nota nella sua ampiezza e soprattutto nella sua pericolosità. Per questo è importante avere eventi come il Disconnect day: al fine di far conoscere la gravità del fenomeno a più persone possibili. Ma non è un demonizzare la moderna tecnologia: è un appello alla prudenza".

Centro off line ma gremito ieri per l’evento organizzato per la seconda volta nelle Marche dall’associazione nazionale Di. Te. (Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo) con il Comune di Fabriano, la Regione Marche e il Consiglio regionale delle Marche. Grande successo anche per il dibattito con l’attore Paolo Ruffini, regista del film ‘Ragazzaccio‘ sceneggiato con l’associazione Di. Te. sul tema del cyberbullismo e proiettato ieri al teatro Gentile.

«L’evento – spiega Giuseppe Lavenia, piscoterapeuta, e presidente dell’associazione Di.te – si è svolto presso il bellissimo centro storico cittadino, dove potrete partecipare a diverse attività all’aria aperta: pittura, danza, teatro, letture, ma anche laboratori intergenerazionali e sull’educazione affettiva, talk e dibattiti e tanto altro. Un’occasione per prendersi una pausa dalla tecnologia e riscoprire la bellezza della natura in compagnia di amici e familiari". "Un’intera giornata – spiega l’assessore regionale Chiara Biondi - dedicata a ragazzi e adulti, scuole e cittadini, per prendersi una pausa dall’iperconnessione. Forse non ce ne rendiamo conto, ma passiamo due interi mesi all’anno davanti ad uno schermo. Due mesi!".