Crisi a Fabriano: lavoratori Beko incontrano papa Francesco per un futuro migliore

Avrei tantissime cose da dire al Santo Padre, cercherò di portare la situazione di Fabriano che da anni è colpita dalla crisi e non riesce a risollevarsi. Dalla crisi dell’Antonio Merloni, passando per le cartiere e oggi Beko. Chiederò che ci dia la via da seguire, perchè tanti ci chiedono cosa fare ma anche che possa illuminare le menti dei nostri dirigenti Beko.

A parlare è Piero Ciarlantini, impiegato fabrianese Beko (ex Whirlpool) e delegato Rsu. Ieri pomeriggio è partito per Roma, destinazione Vaticano, dove oggi, di primo mattino, alle 8 incontrerà papa Francesco assieme al sindaco di Comunanza, Domenico Sacconi, al vescovo delle diocesi di Ascoli e San Benedetto, monsignor Gianpiero Palmieri e un lavoratore dello stabilimento Beko Comunanza destinato alla chiusura, entro il 2025, secondo il piano presentato dalla multinazionale, tre settimane fa al Mimit.

"Ho 60 anni e da 35 sono impiegato qui a Fabriano – aggiunge Ciarlantini – prima in Merloni elettrodomestici, poi Indesit, Whirlpool e ora Beko. Ho visto la nascita, la crescita, l’epopea e poi la discesa. Questo è un momento molto complicato da cui non vediamo via d’uscita. Chiudendo il polo ricerca e sviluppo di Fabriano si taglierebbe quella che è la testa pensante. A Fabriano, dove ci sono ben 120 progettisti del lavaggio, si pensa e a Comunanza si produce. O si salvano entrambe o periscono entrambe. Chiudendo si delocalizzerebbe nei fatti, perché si progetterebbe in Turchia. A quel punto Fabriano che per decenni ha vissuto di pane e lavatrici, perderebbe tantissimo.

L’incontro col Santo Padre voluto dai tre vescovi di Siena, Comunanza e Fabriano, i tre territori più colpiti da questo piano, è tanto inaspettato quanto importante. Chiederemo un’attenzione particolare, preghiere per noi che rischiamo il posto ma anche per le maestranze delle cartiere che contemporaneamente a noi rischiano di perdere non solo il loro lavoro, ma un patrimonio di storia per cui Fabriano è conosciuta nel mondo. Tra l’altro martedì prossimo quando torneremo al ministero che ha chiesto all’azienda di ritirare il piano è la festa della Madonna di Loreto a cui noi marchigiani siamo molto devoti. Confidiamo nella sua intercessione. Chiederemo anche a papa Francesco - aggiunge l’impiegato fabrianese - di ricordarci nell’Angelus di domenica mattina, l’indomani.

"Il Santo padre domani (oggi, ndr) – spiega monsignor Francesco Massara - riceverà una rappresentanza dei lavoratori Beko che potranno esprimere le loro preoccupazioni ed ansie e sicuramente riceveranno parole di consolazione e grande vicinanza da parte del Papa. Un momento fondamentale sperando possa essere accolta la sua parola e si possa trovare una soluzione per il bene di tante nostre famiglie".